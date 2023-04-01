В МИД Британии назвали Концепцию внешней политики России первоапрельской шуткой

Фото: UK Government

Министерство иностранных дел Великобритании назвало Концепцию внешней политики, утвержденную президентом России Владимиром Путиным, первоапрельской шуткой.



«День дурака завтра», — написали представители ведомства в посте.

Россия обновляла Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой учтут изменения в международной политике. Но после обсуждения документа на совещании Совбеза президент поручил ее доработать. Обновленная концепция была утверждена 31 марта.

Фото: pixabay.com

— Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе — Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности, — заявил глава государства.

Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, в Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и ассиметричных мер в ответ на недружественные действия против России.

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Маргарита Головатенко