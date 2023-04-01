Сестра главы КНДР: Зеленский ставит на кон судьбу своей страны

Президент Украины Владимир Зеленский ставит судьбу своей страны на кон, считает младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Рассуждения политика о ядерном статусе Украины приводит Yonhap.



— Разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия — это проявление его очень опасных политических амбиций — любой ценой продлить свои оставшиеся дни, ставя на кон судьбы своей страны и народа, — высказалась Ким Ё Чжон.

По ее словам, власти Украины в настоящее время «охвачены неизлечимой манией величия», думая, что они «могут победить Россию», сообщает RT.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России. Санкции в отношении 33 физлиц вводят на десять лет: это блокировка активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения, всего 11 мер. Рестрикции против юридических лиц также вводятся сроком на десять лет.

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Маргарита Головатенко