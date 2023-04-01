Президент Сербии: вхождение Сил безопасности Косово на север края приведет к эскалации
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) в населенную сербами северную часть края приведет к эскалации и опровергнет все достигнутые соглашения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Правительство самопровозглашенной республики Косово утвердило «Стратегию обороны», согласно которой военизированные СБК будут действовать на всей территории края.
— Не думаю, что это так легко произойдет. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чем-либо. Это значит, что они хотят лишь эскалации, конфликта и ничего другого, и надеюсь, что они не попытаются этого сделать, — заявил Вучич.
Напомним, в марте Александр Вучич заявил, что не поддержит независимость самопровозглашенной республики Косово.
— Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться, потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую. Но хотим ли мира с албанцами? Пристойные, лучшие отношения — да, — сказал он.
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