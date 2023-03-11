Президент Сербии заявил, что не поддержит независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержит независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства ранее заявил о создании к маю надпартийной структуры «Народное движение за государство». Для продвижения данной инициативы он начал поездки по стране. Так, остановившись в Пчиньском округе, он обратился к полному залу спортивного центра города Вране на несколько тысяч человек.

— Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться, потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую. Но хотим ли мира с албанцами? Пристойные, лучшие отношения — да, — сказал он.

Фото: pixabay.com

В феврале глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами. По его словам, еще потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его имплементации. Боррель не уточнил, подписали ли стороны документ.

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Максим Кокунин