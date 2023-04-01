Правительство России будет компенсировать предприятиям ОПК затраты на переезд сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут получить компенсацию затрат на выплату зарплат сотрудникам, переезжающим к ним из других муниципалитетов в пределах одного региона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отмечается в telegram-канале правительства, данное решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребность в необходимых специалистах. Список организаций и востребованных профессий смогут утверждать сами главы регионов.

Главным требованием является то, что предприятия должны входить в реестр организаций ОПК, который ведется Минпромторгом России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в феврале глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал, что потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса республики в сотрудниках превышает 4 тысячи человек.

— Обеспеченность кадрами предприятий ОПК является одним из ключевых вопросов. На федеральном уровне ведется еженедельный мониторинг занятости на этих предприятиях, — заявил он.

Коробченко отметил, что с сентября 2022 года на предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроились более 5 тысяч человек. На сегодняшний день количество вакансий растет — их уже более 4 тысяч.

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Максим Кокунин