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В МОК считают, что бойкот Олимпиады в случае допуска россиян навредит украинскому спорту

13:51, 01.04.2023
В МОК считают, что бойкот Олимпиады в случае допуска россиян навредит украинскому спорту
Фото: olympic.org

Решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска к соревнованиям россиян и белорусов навредит украинскому спорту, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК), сообщает агентство Reuters.

— Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, — указали в комитете.

В конце марта глава МОК Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины». По словам Баха, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Он отметил, что спорт может «способствовать налаживанию диалога в это непростое время».

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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