Весной среди самозанятых наиболее востребованы репетиторы, диетологи и фитнес-тренеры

К самым востребованным специальностям среди самозанятых в весенний период относятся репетиторы, преподаватели, специалисты в сфере образовательных услуг по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и прохождению вступительных испытаний в вузы, рассказал в беседе с RT член совета московского отделения «Опоры России», основатель IT-платформы для самозанятых Павел Зюков, ссылаясь на данные запросов сервиса «ЯЗАНЯТ».



— Всплеск пользовательского интереса к исполнителям услуг в сфере «Образование» мы зафиксировали во второй половине февраля — начале марта, и он не снижается до сих пор. Это неудивительно: ученикам выпускных классов необходимо готовиться к успешной сдаче экзаменов заранее, и те, кто не позаботился об этом заблаговременно, пытаются вскочить в последний вагон уходящего поезда, — рассказал специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зюков отмечает: приближается лето, а значит, растет спрос на консультации диетологов, нутрициологов, а еще на услуги фитнес-тренеров (на них приходится порядка 18% от числа всех запросов).

Кроме того, весна и начало лета — пора утренников, последних звонков, выпускных балов. Здесь людям нужны услуги по организации мероприятий, анимации, фото- и видеосъемки (более 15% запросов).

— В преддверии Пасхи, да и вообще с наступлением тепла россияне любят наводить чистоту и порядок. Причем речь идет не только о квартирах, но и о загородных домах, которые они готовят к открытию сезона, и даже об объектах коммерческой недвижимости, — рассказал эксперт и отметил, что особую актуальность приобретают услуги по уборке и внутренней отделке помещений — более 9% запросов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в преддверии длительных майских праздников россияне планируют путешествия, и популярность набирают услуги в области туризма, включая экскурсионные, транспортные и агентские.

Согласно результатам мартовского исследования SuperJob, в Казани каждая пятая компания пользуется услугами горожан со статусом самозанятого. Аналитики выяснили, что в основном самозанятых берут на должности, связанные с какой-либо проектной работой. Не меньшим спросом пользуются и программисты, маркетологи, водители и дизайнеры, оформившие себе статус самозанятого.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко