В Казани в пятницу произошло 135 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в пятницу, 31 марта, зафиксировано 135 ДТП, в четырех случаях пострадали люди: произошло два наезда на пешеходов, один наезд на препятствие и одно столкновение, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять пьяных водителей, у еще четырех человек не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семерых граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятницу в Казани автобус, следующий по маршруту №35, врезался в столб из-за того, что у водителя случился сердечный приступ. Мужчина потерял сознание. Авария произошла на улице Чуйкова.



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Маргарита Головатенко