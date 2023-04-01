В Казани в пятницу произошло 135 ДТП
В Казани в пятницу, 31 марта, зафиксировано 135 ДТП, в четырех случаях пострадали люди: произошло два наезда на пешеходов, один наезд на препятствие и одно столкновение, сообщили в ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали десять пьяных водителей, у еще четырех человек не было прав на управление транспортом.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семерых граждан.
В пятницу в Казани автобус, следующий по маршруту №35, врезался в столб из-за того, что у водителя случился сердечный приступ. Мужчина потерял сознание. Авария произошла на улице Чуйкова.
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