В Казани у водителя автобуса произошел сердечный приступ — транспорт врезался в столб

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани автобус, следующий по маршруту №35, врезался в столб из-за того, что у водителя случился сердечный приступ. Мужчина потерял сознание. Об этом сообщают в Ассоциации АТП Татарстана.

Авария произошла на улице Чуйкова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на данный момент движение на участке затруднено.

Фото: скриншот

На место происшествия вызвали скорую помощь. Также туда выехал директор автотранспортного предприятия.

Напомним, 30 марта, в 19.25, на 2-м км автодороги «Подъезд к аэропорту Казань» в Лаишевском районе Татарстана водитель автомобиля Skoda 1953 года рождения насмерть сбил женщину 1950 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от травм.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева