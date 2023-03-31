В Казани у водителя автобуса произошел сердечный приступ — транспорт врезался в столб
В Казани автобус, следующий по маршруту №35, врезался в столб из-за того, что у водителя случился сердечный приступ. Мужчина потерял сознание. Об этом сообщают в Ассоциации АТП Татарстана.
Авария произошла на улице Чуйкова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на данный момент движение на участке затруднено.
На место происшествия вызвали скорую помощь. Также туда выехал директор автотранспортного предприятия.
Напомним, 30 марта, в 19.25, на 2-м км автодороги «Подъезд к аэропорту Казань» в Лаишевском районе Татарстана водитель автомобиля Skoda 1953 года рождения насмерть сбил женщину 1950 года рождения. Она переходила дорогу в неположенном месте, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от травм.
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