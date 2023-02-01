Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия подала заявку на проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине на 8 февраля. Об этом пишет RT.

О заявки России рассказала постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, председательствующей в этом месяце в Совете Безопасности всемирной организации. Она подчеркнула, что ей не известны детали по теме заседания.

Отметим, что заседание по Украине пройдет еще 6 февраля. На встрече обсудят гуманитарную ситуацию в этой стране.

Фото: pixabay.com

Напомним, в январе постпредство России также подало заявку на проведение заседания Совета безопасности ООН по Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский тогда отмечал, что тема будет касаться декабрьских обстрелов Донбасса со стороны ВСУ.

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Айрат Назипов