Казань вошла в число популярных городов для путешествий в марте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число городов, наиболее востребованных для путешествий в марте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные OneTwoTrip.



У авиапассажиров наиболее популярным маршрутом стали Москва (28,8% заказов), Санкт-Петербург (12% туристов), а еще Сочи (11%). В пятерку востребованных направлений вошли Калининград (4,5%) и Минеральные Воды (3,6%).

Также путешественники активно посещали Екатеринбург, Махачкалу, Волгоград и Уфу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Татарстана также входила в число направлений, популярных для путешествий зимой. В тройку городов-лидеров, где путешественники бронировали отели чаще всего, вошли Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Более четверти выбирали Москву, 7% остановили свой выбор на Сочи, каждый седьмой отдал предпочтение Санкт-Петербургу.

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Маргарита Головатенко