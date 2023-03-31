В Казани семьям отказали в регистрации домов на садовых участках — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Многодетная семья из Казани построила жилой дом на садовом участке в СНТ «Воровского», но когда пришло время его регистрировать, исполком отказал, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В похожей ситуации оказался их сосед, построивший дачный дом — мужчина желал зарегистрировать дом после строительства. До этого работал риелтором, утверждает: перед строительством проверил все, что можно было, но теперь тоже оказался с домом без регистрации. По его словам, власти переиграли зону общественно-делового назначения (ОД).

Отказ на регистрацию жилья в обоих случаях обоснован тем, что участки, хотя и имеют вид разрешенного использования садоводства, находятся в пределах зоны ОД, где запрещено строительство жилого дома. Росреестр указал: запрет основан на правилах землепользования и застройки Казани, которые утверждены Казгордумой в 2021 году.

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Маргарита Головатенко