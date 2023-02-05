Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал власти Грузии соблюдать авиационные санкции против России, которые ввели страны ЕС. В противном случае грузинское правительство само попадет под санкции, пишет Netgazeti.

— Санкционный режим ЕС рассматривает возможность введения санкций против тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций ЕС против России, — отмечается в письме.

Также Стано отметил, что из-за санкций российским перевозчикам стало сложнее обновлять парк самолетов и поэтому они якобы опасны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в середине января министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Грузию. Он подчеркнул, что способность властей противостоять давлению Запада, требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение.



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Айрат Назипов