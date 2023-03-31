Минфин исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году

Минфин России исполнил обязательства на 17 млрд рублей по евробондам с погашением в 2030 году, сказано в сообщении финансового ведомства.



Обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам России и их обслуживанию исполнены Минфином в полном объеме.

Выплаты выполнены в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года №394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

В прошлом году глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что в ведомстве рассматривают возможность обмена еврооблигаций на российские бумаги. Вопрос был на стадии обсуждения.



Президент России Владимир Путин в июне 2022-го подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Согласно ему, устанавливаются особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам. Также правительству в течение десяти дней поручено выбрать банки для платежей держателям евробондов России по новой схеме.

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Маргарита Головатенко