Сегодня в Казани ожидается дождь и до +10 градусов
В субботу, 1 апреля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем температура воздуха в Казани составит от +8 до +10 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +5 до +10°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-западный ветер порывами до 7—12 м/с, местами — до 15 м/с. В других городах и районах Татарстана они могут усиливаться до 17 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3 и 4 апреля, существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется от 0 до +4 градусов, днем — от +11 до +16°С.
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