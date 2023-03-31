Политолог Василий Кашин оценил вероятность ядерного конфликта

Резервные каналы связи между Москвой и Вашингтоном должны сохраниться. Так российский политолог Василий Кашин прокомментировал агентству «РИА ФАН» новость о намерении России уведомлять США о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет.

— Обмен данными с США в рамках договора СНВ — это был важный элемент глобальной безопасности. И в условиях острого военно-политического кризиса в Европе отказ от этого обмена мог бы нести определенные угрозы. Тем не менее я уверен, что какие-то первоочередные меры для того, чтобы не допустить внезапной глобальной эскалации, все-таки сохранятся, — отметил политолог.

По мнению Кашина, между дипломатами и военными России и США продолжат действовать «горячие линии», экстренные каналы закрытой связи и так далее. Также он считает, что никто в мире не намерен доводить ситуацию до глобального ядерного конфликта, несмотря на обострение отношений.

Фото: commons.wikimedia.org (архив)

— Обе стороны наверняка сохранят механизмы для того, чтобы любой ракетный пуск все-таки не привел к обмену ядерными ударами. Сегодня никто в мире не хочет так сильно рисковать глобальной безопасностью. Тем не менее сегодняшняя ситуация в сфере контроля над вооружениями выглядит такой, какой в мире не было уже больше полувека, с середины 1960-х годов, — заключил политолог.

На прошлых выходных президент России Владимир Путин заявил, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Глава государства объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

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Айрат Назипов