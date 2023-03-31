Стоимость чистых активов АО ОЭЗ «Иннополис» за год упала почти на 3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость чистых активов АО ОЭЗ «Иннополис» за год упала на 2,8 млрд рублей. Об этом стало известно «Реальному времени».

На конец 2022 года стоимость чистых активов особой экономической зоны составляла 7,3 млрд рублей. Годом ранее активы акционерного общества оценивались в 10,2 млрд рублей.

А вот стоимость активов АО «Иннополис» сократилась не сильно. В 2021 году они оценивались в 4,7 млрд, в 2022-м — в 4,6 млрд.

Напомним, что АО ОЭЗ «Иннополис» было создано в 2012 году. Его резиденты могут арендовать готовые офисные помещения в технопарке, получив доступ к современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного ведения бизнеса. В свою очередь АО «Иннополис» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине марта сообщалось, что АО ОЭЗ «Иннополис» подписало соглашение о сотрудничестве с Агентством инновации Москвы. По мнению пресс-службы особой экономической зоны, договор даст возможность предпринимателям из региона участвовать в столичных проектах.



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Айрат Назипов