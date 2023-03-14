Иннополис подписал соглашение о партнерстве с Агентством инноваций Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соглашение о сотрудничестве подписали татарстанский Иннополис и Агентство инноваций Москвы. Это даст возможность предпринимателям из региона участвовать в столичных проектах, сообщают в пресс-службе особой экономической зоны.

— Сотрудничество с Иннополисом поможет привлечь талантливых разработчиков и инновационных предпринимателей регионального уровня в проекты столицы. Например, у специалистов из регионов есть возможность принять участие в масштабном технологическом конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», его тоже проводит агентство, — отметила исполняющая обязанности генерального директора Агентства инноваций Москвы Мария Богомолова.

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудничество предполагает создание совместных проектов и конкурсов для технологических предпринимателей. Также организации займутся поддержкой стартапов.

— Наше сотрудничество позволит не только ускорить и упростить процедуру интеграции проектов резидентов ОЭЗ «Иннополис» в объекты инфраструктуры города Москвы, но и расширит возможности для участия в цифровых конкурсах и хакатонах, которые организовывает агентство, — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Олег Протопопов.



Напомним, в Татарстане на базе Иннополиса может появиться научно-производственный центр по беспилотным технологиям. С предложением создать его выступил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли республики Олег Коробченко на коллегии ведомства в Зеленодольске.

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Елизавета Пуншева