С начала учебного года через утренний фильтр не прошли почти 14,5 тысячи школьников Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 сентября 2022 года в Татарстане до занятий в школах не допустили 14 451 ребенка с симптомами ОРВИ или температурой. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда утренний фильтр не прошли около 53 тысяч несовершеннолетних, то есть почти в 4 раза больше.

— На сегодня уже приостановленных занятий в классах и школах нет. За истекшие сутки только восемь детей не допущено до посещения занятий с признаками температуры и ОРВИ, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022-го до занятий в школах республики не допустили 48 914 детей. С 1 сентября прошлого года по начало марта 2023-го их было уже — 13 727.

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Татьяна Демина