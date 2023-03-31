В ЕСПЧ приняли жалобу от «Мисс Татарстан — 2006» — она заявила о насилии со стороны казанских полицейских

Фото: соцсети (архив)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу жительницы Казани Виктории Буянцевой — «Мисс Татарстан — 2006». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инцидент произошел в мае 2018 года. Буянцева обвинила в применении насилия трех полицейских, которые приняли ее за наркозакладчицу. Девушка рассказывала, что один из полицейских заломил ей руку, пытался отобрать телефон и повалил ее на асфальт. Буянцеву отвезли в отдел полиции, запрещенных веществ при ней не обнаружили. Девушка зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.

7 июня 2018 года СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Казани по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Затем в СК пришли к выводу, что Буянцева сама упала на колени и стала кричать, тем самым привлекая окружающих. В итоге было отказано в возбуждении дела. Суды признали это решение законным и обоснованным.

Фото: wikipedia.org

О том, что Буянцева обратилась в ЕСПЧ, «Реальное время» сообщало еще в начале 2020 года. Жалобу ей помог составить юрист Игорь Шолохов.

Если суд удовлетворит жалобу госпожи Буянцевой, она может не получить денежную компенсацию. В июне президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений Европейского суда по правам человека.



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Айрат Назипов