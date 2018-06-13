СК обжалует отмену возбуждения уголовного дела о нападении полицейских на «Мисс Татарстан — 2006»

Следственный комитет намерен обжаловать в прокуратуру Татарстана решение прокурора Ново-Савиновского района Казани, отменившего возбуждение уголовного дела по заявлению обладательницы титула «Мисс Татарстан» в 2006 году Виктории Буянцевой. Об этом «Реальному времени» сообщил юрист Булат Мухамеджанов, представляющий ее интересы.

«После изучения материалов мы также планируем обжаловать постановление прокуратуры в суд, поскольку в своих выводах прокурор основывается исключительно на версии сотрудников полиции и не дает, например, четкий ответ на происхождение телесных повреждений у Буянцевой», — сказал он.

7 июня СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Казани по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». По версии следствия, 23 мая полицейские задержали Буянцеву, которая на тот момент какого-либо административного правонарушения или уголовно-наказуемого деяния не совершала.



Однако 9 июня прокурор Ново-Савиновского района Казани Сергей Брынза отменил постановление о возбуждении уголовного дела. По мнению надзорного ведомства, в действиях сотрудников полиции нарушений, явно выходящих за пределы их прав и полномочий, предоставленных законом, не усматривается. В связи с этим материалы направлены в СК на дополнительную проверку.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».