«Мисс Татарстан — 2006» пожаловалась в ЕСПЧ на полицейских, принявших ее за наркозакладчицу

«Мисс Татарстан — 2006» Виктория Буянцева обратилась в Европейский суд по правам человека и обвинила трех полицейских в применении насилия, которые в мае 2018 года приняли ее за наркозакладчицу.

Девушка рассказывала, что один из полицейских заломил ей руку, пытался отобрать телефон и повалил ее на асфальт. Буянцеву отвезли в отдел полиции, запрещенных веществ при ней не обнаружили. Девушка зафиксировала ушибы и растяжения лучезапястного сустава и плеча правой руки.



7 июня 2018 года СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД по Казани по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Затем в СК пришли к выводу, что Буянцева сама упала на колени и стала кричать, тем самым привлекая окружающих. В итоге было отказано в возбуждении дела. Суды признали это решение законным и обоснованным.



Юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы Буянцевой, в жалобе в ЕСПЧ указал на нарушение российскими властями нескольких статей Конвенции: ст.3 (запрет пыток), ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст.13 (право на эффективное средство правовой защиты). По его словам, власти «виновны в том, что Виктория Буянцева была подвергнута бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию со стороны сотрудников полиции», хотя они не имели на это оснований, сообщает «Зона права».



Отмечается, что один из трех оперативников впоследствии сам стал фигурантом дела об обороте наркотиков.

