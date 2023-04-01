В 28% казанских компаний запрещено заходить в соцсети на работе

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

У 4 из 10 работодателей в Казани отсутствуют правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в соцсетях. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Еще аналитики выяснили, что в 28% компаний столицы Татарстана сегодня блокируют доступ в соцсети с рабочих мест. В основном запрет наложен на разглашение коммерческой тайны, распространение информации, порочащей работодателя, и неэтичное поведение в интернете.

По итогу исследования стало известно, что замечания от работодателя по теме несдержанности в соцсетях получили только 3% респондентов. Интересно, что женщины подвергаются замечаниям вышестоящего руководства в данном вопросе реже, чем мужчины (3% против 4% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Специалисты, жалованье которых составляет 80 тысяч рублей и выше, с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются несколько чаще, чем те, кто зарабатывает меньше, — 6%.

Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед начальством.

В октябре 2022 года в результате исследования SuperJob выяснилось, что каждый второй казанец выступает против запрета на использование WhatsApp на работе в служебных целях. Также отмечалось, что мужчины в два раза чаще, чем женщины, поддерживают инициативу запрета WhatsApp в рабочих целях — 31% против 14%.



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Антон Гаврилов