За сутки в Татарстане зафиксировали 129 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки COVID-19 в Татарстане подтвердился у 129 человек. Всего на 31 марта в республике зафиксировано 203 623 случая заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 26 заболевших COVID-19 татарстанцев. Выздоровели от коронавируса еще 129 человек, всего с начала пандемии — 200 755.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба.

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Татьяна Демина