В Казани частично приостановили движение трамваев №5 и 7

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани от улицы Арбузова до Глазунова временно приостановили движение трамвайных маршрутов №5 и 7. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Как объяснили на предприятии, это связано со сходом вагона с рельс. Сейчас на месте инцидента работают технические службы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне утром в Казани на остановке «Ветеринарная академия» в направлении улицы Глазунова произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях. По этой причине было приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 6 и 7 до улицы Арбузова.



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Айрат Назипов