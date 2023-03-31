Аргентина начала массово отказывать россиянам в виде на жительство

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать российским гражданам в продлении туристического пребывания и выдаче ВНЖ (вид на жительство). Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

Отмечается, что пока речь идет о нескольких десятках случаев.

— Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказа в оформлении им видов на жительство (и даже отмены ранее уже выданных), а также в вынесении предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации, — сказал Полин.

По его словам, аргентинские власти обосновывают это двусторонним соглашением о безвизовых поездках, согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут пребывать в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. А вот если турист хочет задержаться свыше установленного срока (или начать работать), ему необходимо получить визу.

Фото: pxhere.com

— В последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане, — отметил Полин.

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Напомним, в феврале аргентинские власти не позволили въехать в страну шестерым беременным россиянкам, они находились в аэропорту страны.



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Илина Хакимова