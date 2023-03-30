На подъезде к аэропорту Казани насмерть сбили женщину

Фото: ГИБДД по Татарстану

30 марта в 19.25 на 2-м км автодороги «Подъезд к аэропорту Казань» в Лаишевском районе Татарстана водитель автомобиля Skoda 1953 года рождения насмерть сбил женщину 1950 года рождения, сообщили в ГИБДД по республике.



Женщина переходила дорогу в неположенном месте, не имея на одежде предметов со световозвращающими элементами. Она скончалась на месте происшествия от травм.

Фото: ГИБДД по Татарстану

Также в четверг днем в Нижнекамске на улице Чабьинской произошла смертельная авария. В результате ДТП скончался автомобилист 1965 года рождения. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen по касательной столкнулся с припаркованной фурой Scania. После ДТП легковушку отбросило на забор.

Сегодня в Татарстане после ДТП, в результате которого скончался ребенок, возбудили уголовное дело против врача. 29 марта на улице 8 Марта в п. г. т. Алексеевское 56-летний водитель наехал на мальчика, который ехал на велосипеде. Водитель автомобиля состоял на учете у психиатра, причем его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

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Маргарита Головатенко