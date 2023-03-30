В Нижнекамске произошло смертельное ДТП

Фото: ГИБДД Татарстана

Сегодня, 30 марта, в Нижнекамске на улице Чабьинская произошла смертельная авария. В результате ДТП скончался автомобилист 1965 года рождения.

Как установили сотрудники ГИБДД, водитель автомобиля Volkswagen по касательной столкнулся с припаркованной фурой Scania. После ДТП легковушку отбросило на забор.

От полученных травм автомобилист скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГИБДД Татарстана (скриншот видео)

28 марта на улице 8 Марта в поселке Алексеевское произошла смертельная авария. 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением и совершил наезд на малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

Прокуратура требует возбудить уголовное дело на врача, который выдал заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Оказалось, что автомобилисту нельзя было управлять машиной по состоянию здоровья.



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Айрат Назипов