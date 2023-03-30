Казань прорабатывает возможность принять игры ШОС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань прорабатывает с Минспортом России вопрос о проведении Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



— Нам интересно провести такие комплексные соревнования. Если международная повестка будет так складываться, как сейчас, то однозначно что-то придумаем, — сказал он ТАСС.

До этого министр спорта России Олег Матыцин на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств ШОС в Нью-Дели, выступил с инициативой проведения первых Игр этой организации в России. РФ была предложена в качестве площадки для проведения соревнований.

Сегодня Леонов заявил, что Минспорт Татарстана рассматривает проекты для возведения велотрека в Казани. Леонов пояснил, что в этом вопросе Минспорт изучит опыт Белоруссии, посетив велотрек в Минске. По его словам, говорить о капитальных инвестициях в большие комплексы еще тяжело.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко