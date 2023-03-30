Минспорт Татарстана рассматривает проекты для строительства велотрека в Казани
Минспорт Татарстана рассматривает проекты для возведения велотрека в Казани, от идеи не отказывается, сообщил ТАСС глава ведомства Владимир Леонов.
— Для летней Олимпиады не хватает только велотрека. Желание его построить давно есть, и мы просмотрели несколько проектов, — сказал он.
Леонов пояснил, что в этом вопросе Минспорт изучит опыт Белоруссии, посетив велотрек в Минске. По его словам, говорить о капитальных инвестициях в большие комплексы еще тяжело.
Глава Минспорта РТ отметил общую нехватку велотреков в России: частные инвестиции не могут покрыть расходы на объекты. Эту проблему смогла бы решить соответствующая государственная программа.
Еще в 2021 году в казанском Кремле указывали, что с точки зрения инфраструктуры в Казани на сегодня есть все, кроме велотрека, однако это не считали проблемой.
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