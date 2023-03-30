Минспорт Татарстана рассматривает проекты для строительства велотрека в Казани

Минспорт Татарстана рассматривает проекты для возведения велотрека в Казани, от идеи не отказывается, сообщил ТАСС глава ведомства Владимир Леонов.



— Для летней Олимпиады не хватает только велотрека. Желание его построить давно есть, и мы просмотрели несколько проектов, — сказал он.

Леонов пояснил, что в этом вопросе Минспорт изучит опыт Белоруссии, посетив велотрек в Минске. По его словам, говорить о капитальных инвестициях в большие комплексы еще тяжело.

Глава Минспорта РТ отметил общую нехватку велотреков в России: частные инвестиции не могут покрыть расходы на объекты. Эту проблему смогла бы решить соответствующая государственная программа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще в 2021 году в казанском Кремле указывали, что с точки зрения инфраструктуры в Казани на сегодня есть все, кроме велотрека, однако это не считали проблемой.

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Маргарита Головатенко