АвтоВАЗ перенесет корпоративный отпуск, чтобы избежать режима простоя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ перенесет корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок — с 29 мая по 19 июня. Решение принято, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих, сказано в сообщении компании.



В компании пояснили, что весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили о прекращении поставок. Они нарушили договоренности по сохранению поставок в 2023 году. Так, безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года.

— В сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративный отпуск (ранее запланированный на три недели с 24 июля) на период с 29 мая по 19 июня.

АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Предприятие готовится к старту производства в Петербурге совместно с партнерами из дружественных стран. Компания планирует выпускать несколько новых моделей в востребованных сегментах C и D.



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Маргарита Головатенко