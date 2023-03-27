За первые два месяца 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана превысили 30 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января — февраля 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 30,17 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 405,1 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство финансов республики.

Налоговые и неналоговые доходы пополнили региональную казну на 19,1 млрд рублей. Сюда вошли: налог на прибыль — 8,54 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 4,9 млрд, налог на совокупный доход — 186,2 млн, а также налог на имущество — 649,5 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» республиканский бюджет получил 970,2 млн рублей.

Напомним, за январь 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили чуть больше 14 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы принесли бюджету 12,54 млрд рублей.

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Айрат Назипов