Исследование: 71% казанцев поддерживают введение 36-часовой рабочей недели

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

71% казанцев поддерживают идею о сокращении рабочей недели до 36 часов. Еще 9% респондентов придерживаются противоположной точки зрения по этому вопросу. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

79% респондентов считают, что их производительность не пострадает, если рабочая неделя будет сокращена до 36 часов. Опрошенные уверены — за это время, как и за стандартную 40-часовую рабочую неделю, они выполнят тот же объем своих обязанностей. 19% респондентов, напротив, кажется, что 36 часов им не хватит на то, чтобы выполнить свой стандартный объем работы.

Чаще идею о сокращении рабочей недели поддерживают женщины, чем мужчины (77% против 64% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, также чаще убеждены женщины: 82% против 76% среди мужчин.

В октябре 2022 года исследование SuperJob показало, что идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй казанец (49%), а среди опрошенных в возрасте до 34 лет идею одобряют 65%. Кроме того сообщалось, что в Казани женщины являются сторонниками укороченной недели чаще мужчин — 52% против 65%. Число приверженцев 4-дневки относительно стабильно с июня 2019 года, сокращение их числа наблюдалось лишь в периоды отмены COVID-ограничений в октябре 2020-го (до 40%) и в апреле 2021-го (до 39%).



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Антон Гаврилов