Исследование: каждый второй казанец поддерживает переход на 4-дневную рабочую неделю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Идею 4-дневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй казанец (49%), а среди опрошенных в возрасте до 34 лет идею одобряют 65%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

На сегодняшний день 4-дневка введена лишь в 2% компаний города, еще в 3% она была, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 3% работодателей, а еще 5% решили, что такой режим работы неприемлем. В период очередного подъема заболеваемости коронавирусом, в феврале 2021 года, на 4-дневку переходили 6% компаний, еще в 15% организаций это активно обсуждалось.

В столице Татарстана женщины являются сторонниками укороченной недели чаще мужчин — 52% против 65%. Число приверженцев 4-дневки относительно стабильно с июня 2019 года, сокращение их числа наблюдалось лишь в периоды отмены COVID-ограничений в октябре 2020-го (до 40%) и в апреле 2021-го (до 39%).

Кроме того, двое из троих горожан (66%) считают, что в случае 4-дневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 25% считают это нереальным. Уверенных в своих силах больше всего среди респондентов до 34 лет (75%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Говоря о том, на что жители Казани будут тратить освободившийся день, наиболее часто звучали: проведу его с семьей и детьми (20%), просто отдохну (18%), займусь повышением квалификации и изучением иностранных языков (17%). Вместе с этим каждый седьмой (16%) найдет на свободный день подработку, а каждый девятый (11%) уделит время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 6% опрошенных, на спорт и прогулки — 5%, а на личные дела — 2%.

Напомним, в апреле прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался за введение четырехдневной рабочей недели. Он заявил, что такое сокращение рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. По его словам, такую возможность необходимо дать тем работодателям, которые к этому готовы. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов не одобрил его идею, сообщив, что в России наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров.



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Максим Кокунин