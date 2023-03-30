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Территория в Московском районе Казани получила название «Химград»

11:51, 30.03.2023 1
Территория в Московском районе Казани получила название «Химград»
Фото: realnoevremya.ru

Одна из частей Московского района Казани получила название «Химград». Такое постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

— Присвоить элементу планировочной структуры в Московском районе г.Казани следующее наименование: Химград, тип планировочной инфраструктуры: территория, — отмечается в документе.

Фото: скриншот документации

Название в государственный адресный реестр должно внести Управление архитектуры Казани. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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