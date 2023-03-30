Власти Казани утвердили новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в парках и скверах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана — там на площади до 30 «квадратов» может появиться сезонное кафе.

В Авиастроительном районе Казани нестационарные торговые объекты разместят в парке «Крылья Советов» — сезонное кафе, точка продажи мороженого, сладостей и прохладительных напитков в таре, спортивно-развлекательный объект, аттракционы, три вендинга и точка по реализации кваса. Сезонное нестационарное кафе может появиться на 50 кв. метрах и на территории вблизи Голубых озер.

В Ново-Савиновском районе городе под размещение сезонных нестационарных торговых объектов предоставят территории в парке Победы, на бульваре «Белые цветы», в парке «Континент» и в парке у Центра семьи «Казан». Совокупная площадь — до 697 кв. метров.

Наибольшее число общественных пространств, в которых предоставят места по сезонные нестационарные торговые точки, сосредоточено в Вахитовском районе Казани. Это Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк «Черное Озеро», сквер Тинчурина, Лядской сад, сквер им. Аксенова, набережная Казанки, парк у театра кукол «Экият», Ленинский сад, набережная озера Кабан (со стороны улиц М. Салимжанова и Татарстан). Общая площадь — до 4 161 кв. м.

В Приволжском районе Казани под размещение сезонных нестационарных торговых объектов отводят территории в парке «Калейдоскоп» и у входной группы лесопарка «Дубрава». Общая площадь — до 217 и до 60 «квадратов».

Три общественных пространства внесены схему в Московском районе Казани — парк Урицкого, «Сосновая роща» и бульвар «Фестивальный». Площади, которые готовы отдать под сезонные нестационарные торговые объекты, составляет 2,5 тыс. кв. метров.

1 / 7













В Кировском районе Казани в схему внесены территория вблизи озера Лебяжье и парк в ЖК «Салават купере». Совокупные площади под торговые точки составляют до 659 «квадратов».

На территории Советского района сезонные нестационарные торговые объекты появятся в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре по ул. Юлиуса Фучика, в сквере «Дербышки», парке «Комсомолец», вблизи озера Комсомольское, в парке у ДК им. Саид-Галеева и в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Напомним, в следующем месяце в Казани пройдут несколько электронных аукционов на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков. В числе лотов — 6 квадратных метров по ул. Баумана, 20.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина