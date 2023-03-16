В Казани на аукцион выставят права на размещение 12 точек продажи мороженого и напитков
Комитет потребительского рынка Казани проведет еще два электронных аукциона по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков. Она запланированы на апрель.
Самый дорогой лот — 6 квадратных метров по ул. Баумана, 20. Начальная цена — 20 937 рублей. Аукцион проведут 10 апреля.
Стоимость других лотов варьируется от 12 317 рублей до 12 726 рублей. Аукцион по ним запланирован на 7 апреля. В списке точки площадью 6 «квадратов» по следующим адресам:
- проспект Ямашева, 46;
- ул. Фатыха Амирхана, 71;
- ул. Адоратского, 19;
- ул. Р. Зорге, 75 и 79;
- ул. Космонавтов, 4;
- ул. Аделя Кутуя, 7;
- ул. Родины, 33а;
- Сибирский тракт, 35;
- проспект Победы, 152;
- ул. Даурская, 21.
Все участки для реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков власти Казани готовы предоставить на полгода.
Напомним, на 4 апреля назначен электронный аукцион по продаже еще нескольких прав на размещение сезонных торговых точек по продаже мороженого, сладостей и напитков. В списке лотов пляж «Локомотив», а также точки по ул. Максимова, 2; ул. Восстания, 83; ул. Урицкого, 27; ул. Батыршина, 20, ул. Беломорской, 73; ул. Волгоградской, 1 и ул. Максимова, 34.
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