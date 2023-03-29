В Татарстане на железной дороге за 2 месяца произошло восемь ДТП, погибли два человека — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Переезд на станции Высокая Гора в Высокогорском районе Татарстана — один из самых проблемных в республике. ДТП с участием поездов здесь происходят ежегодно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первое и пока единственное ДТП на железнодорожном переезде в этом году в Татарстане произошло на 812 км станции Высокая Гора 8 января. Тогда женщина проехала на запрещающий сигнал семафора и столкнулась с пригородным поездом. Обошлось без жертв, водителю выписали административный штраф.

В целом такие ДТП происходят по всей территории Горьковской магистрали: за январь — февраль произошло уже восемь случаев, в которых погибли два человека, что в четыре раза больше показателя прошлого года. Примечательно, что во всех авариях были виноваты водители.

Руководство Горьковской железной дороги называет это тревожной тенденцией. Чтобы снизить количество ДТП сегодня по всему Татарстану проводят профилактические рейды.

За январь — февраль на переездах Горьковской железной дороги выявили 96 нарушений правил дорожного движения. В январе — феврале 2022 года их число составило 82.

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Маргарита Головатенко