В Татарстане утвердили порядок распределения денег, которые пойдут на выплату беженцам из Херсонской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили правила использования финансовой поддержки бюджету Татарстана в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременной выплаты на обзаведение имуществам жителям Херсона и Херсонской области, временно покинувшим место проживания и прибывшим в РТ.

Согласно постановлению, деньги республике пришлет «Фонд развития территорий». Они поступят на казначейский счет бюджета республики. Затем Министерство финансов РТ должно перевести деньги на счет Минтруда республики. Сделать это нужно в течение пяти дней.

В свою очередь Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана обязано предоставить в Минфин заявку на кассовый расход для перечисления единовременной выплаты на лицевые счета граждан, открытые ими в банках.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Все не использованные остатки финансовой поддержки в 2023 году нужно будет вернуть обратно в Фонд.

В январе Кабмин республики утвердил порядок предоставления единовременной выплаты на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на человека получат те, кто вынужденно покинул место постоянного проживания и прибыл в экстренном массовом порядке на территорию региона.



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Айрат Назипов