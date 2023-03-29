Главный тренер «Рубина» рассказал, почему казанская команда не забивает в последних матчах

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке. Наставник раскрыл причину низкой результативности его футболистов в последних матчах.

— Соперник хорошо обороняется против нас, с хорошим настроем. Наверное, надо создавать больше моментов, чтобы повысить реализацию хотя бы через количественные показатели. Плохо, если бы этих моментов вообще не было. Считаю, что они есть. Вопрос только в реализации в завершающей стадии, — отметил он.

Тренер рассказал, что наладить взаимопонимание в атакующей группе сложнее, чем игру в обороне. Для этого нужно больше времени и усердия.

Фото: rubin-kazan.ru

Отдельно он высказался и об игре болгарского новичка «Рубина» Димитара Миткова. Форвард не отличился результативными действиями.

— Это как раз из темы того, что он, как нам кажется, поздновато влился. Сейчас пока времени недостаточно, чтобы сказать, что есть полное взаимопонимание. Но мы знаем его сильные качества. Он будет прибавлять, у него есть потенциал, и мы знаем, как его использовать, — добавил Уткульбаев.

В последних двух матчах казанский «Рубин» не смог распечатать ворота соперников. 18 марта красно-зеленые сыграли в нулевую ничью в Челнах с ФК «КАМАЗ», а 25 марта — с «Аланией» на стадионе в Грозном.

Следующую игру подопечные Юрия Уткульбаева проведут дома. Матч против ФК «Велес» состоится 2 апреля в 15.00.

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Айрат Назипов