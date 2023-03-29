Татарстанцев в апреле ждет дополнительный выходной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в следующем месяце ожидается дополнительный выходной в связи с празднованием Ураза-байрама. По указу раиса республики, в 2023 году он отмечается 21 апреля.

Этот день выпадает на пятницу. Таким образом, третья неделя апреля будет четырехдневной. В четверг, 20 апреля, продолжительность рабочего дня должна быть меньше на один час.

Дополнительный выходной в Татарстане ожидается и летом в связи с празднованием Курбан-байрама. В этом году он выпадает на среду, 28 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам утверждены мартовским указом раиса Татарстана Рустама Минниханова. В 2022 году они выпали на 2 мая и 9 июля.



В целом жители России в 2023 году будут отдыхать 118 дней из 365 — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. В последнем месяце весны праздничные выходные ожидаются 1 и 8 мая, которые выпадают на понедельник, и 9 мая — вторник. В июне жители страны не будут работать в понедельник, 12 июня.



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Татьяна Демина