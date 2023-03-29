Исследование: 95% казанцев не отказались бы поменять нынешний автомобиль на новый

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

95% казанцев владеют одной машиной, но мечтают совершенно о другой. Однако приобрести автомобиль мечты удалось лишь 4% респондентов. Об этом говорится в результатах совместного исследования сервиса «Авито Авто» и «Ренессанс страхование».

Аналитики выяснили, что 44% жителей столицы Татарстана оправдывают свое бездействие в плане покупки нового друга на колесах тем, что нынешний автомобиль обладает хорошей вместительностью. Некоторые откладывают покупку автомобиля мечты потому, что якобы испытывают чувство психологической полноценности по отношению к нынешнему авто и обладают возможностью регулярно устраивать автопутешествия — 20%.

Фото: pxhere.com

В топ-5 причин для покупки нового авто также вошли необходимость иметь автомобиль «выходного дня» (10%), чтобы обращать на себя внимание окружающих, и возможность пересесть с общественного транспорта на личный (10%).

В топ автомобилей, которые хотели бы приобрести казанцы, вошли внедорожники — о них мечтает каждый второй опрошенный. 17% предпочли бы пересесть за руль седана. Еще 13% респондентов признались, что им сгодится вместительный семейный автомобиль. Кроме того, в топ также попали электромобили (5%) и спорткары (3%).

Преодолеть все эти страхи и решиться на приобретение автомобиля мечты пока не готовы 62% казанцев. Тем не менее 38% респондентов уверены, что смогут побороть свои опасения в ближайшее время.

Накануне стало известно, что Татарстан вошел в топ-3 регионов России по количеству выданных кредитов на покупку машины. Вместе с тем отмечалось, что по итогам февраля в республике оформили 2 744 автокредита — это на 7% меньше, чем в январе. Лидером в данном рейтинге стала Москва — 3 186 автокредитов. На втором месте Московская область, жители которой в конце зимы взяли 2 997 кредитов на покупку машины. Татарстан занимает третью строчку.



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Антон Гаврилов