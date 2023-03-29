В России резко вырос спрос на виниловые пластинки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спрос на виниловые пластинки в России по итогам 2022 года вырос на 51% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные РБК представили аналитики ресурса «Чек Индекса» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По сравнению с 2020 годом спрос на виниловые пластинки у россиян вырос еще заметнее — почти в четыре раза (на 296%).

По этой причине вырос и средний чек на эти товары. В 2022 году на виниловые пластинки тратили в среднем 2,5 тысячи рублей. Это на 18% больше, чем в 2021-м, и на 36% больше, чем в 2020-м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Параллельно со спросом на виниловые пластинки растет популярность и проигрывателей. Так, число покупок таких проигрывателей в 2022 году на 3% превысило показатели 2021-го и на 102% — 2020-го.

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Айрат Назипов