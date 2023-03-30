Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде в апреле

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Кокунин

Названы самые бюджетные железнодорожные маршруты для путешествий в апреле из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис путешествий Туту.ru. Аналитики проанализировали данные бронирования билетов с датами поездки в период с 1 по 30 апреля. По итогу из рейтинга выпали города Подмосковья и Ленинградской области.

Однако в качестве альтернативы эксперты предложили жителям столицы 14 вариантов путешествий со средним чеком до тысячи рублей. Исследование показало, что наиболее бюджетным направлением станет Переславль-Залесский (средний чек — 472 рубля в одну сторону). Также не слишком дорого выйдет поездка в Ржев — 545 рублей, чтобы доехать до Александрова, придется отдать 589 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Однако, чтобы добраться до Калуги, уже придется выделить в среднем 803 рубля, до Рязани — 852 рубля, Тулы — 903 рубля, Ярославля — 1003 рубля.

Примерно тысяча рублей понадобится для того, чтобы на поезде из Санкт-Петербурга попасть в Псковскую, Новгородскую области и Карелию. Билет в Великий Новгород в среднем обойдется в 870 рублей, Псков — 1031 рубль, Сортавалу — 1052 рубля.

25 января в результате исследования сервиса OneTwoTrip выяснилось, что Казань попала в топ-10 самых популярных внутренних направлений среди российских студентов. На ее долю приходится 3,1% от общего количества бронирования билетов. Самым популярным российским авианаправлением среди этой возрастной группы оказалась Москва — 31,8% от всех заказов билетов. Чуть реже студенты посещают Санкт-Петербург (14,8%) и Сочи (6,1%). Также спросом пользуются Махачкала (3,7%), Минеральные Воды (3,4), Екатеринбург (3,2%), Уфа (2,9%), Калининград (2,7%) и Тюмень (1,5%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов