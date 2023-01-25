Казань вошла в топ популярных направлений среди российских студентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в топ-10 самых популярных внутренних направлений среди российских студентов. На ее долю приходится 3,1% от общего количества бронирования билетов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным российским авианаправлением среди этой возрастной группы оказалась Москва — 31,8% от всех заказов билетов. Чуть реже студенты посещают Санкт-Петербург (14,8%) и Сочи (6,1%). Также спросом пользуются Махачкала (3,7%), Минеральные Воды (3,4), Екатеринбург (3,2%), Уфа (2,9%), Калининград (2,7%) и Тюмень (1,5%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди зарубежных направлений самым популярным стал Ереван (13,6%). Второе место занял Стамбул (10,4%), третье — Бишкек (7,8%). В топ также вошли Душанбе (6,5%), Худжанд (5,1%), Ташкент (3,8%), Баку (3,4%), Минск (,2%) и Дубай (3,1%).

Казань также стала одним из самых востребованных направлений для железнодорожных путешествий в январе этого года, заняв пятое место в рейтинге. Больше всего поисковых запросов — по Москве (29,7%), на втором месте Санкт-Петербург (23,5%), третье место у Сочи (9,3%).

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Елизавета Пуншева