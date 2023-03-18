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В Мамадышском районе Татарстана определят границы территорий объектов археологического наследия

22:29, 18.03.2023
В Мамадышском районе Татарстана определят границы территорий объектов археологического наследия
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», в Мамадышском районе Татарстана планируют определить границы территорий объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Потратить на эти цели готовы 2,89 миллиона рублей.

Работы должны завершиться до 1 сентября. К этой дате исполнитель должен провести археологические разведки для обнаружения, определения современного состояния, границ территорий и предметов охраны объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Заказчику по итогу он должен предоставить XML-схемы в целях постановки на кадастровый учет утвержденных границ территорий объектов.

Заказчик работ — Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. Источник финансирования — республиканский бюджет.

Работы затронут следующие объекты:

  • I и II Секинерское городище;
  • Вандовская стоянка № 1 и № 2;
  • городища «Грахань», «Красная Горка», «Красный Исток»;
  • двадцать семь надгробий, XIV век;
  • Дигитлинское, Кирменьчухское, Мамадышское и Омарское городище;
  • Нижне–Якинское и Уразбахтинское селище;
  • Уразбахтинское кладбище.

Напомним, в Елабуге на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия власти выделят 11,2 млн рублей. Все работы требуется выполнить до 15 ноября 2023 года.

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Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоИсторияКультура Татарстан Мамадышский муниципальный район РТ

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