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В Казахстане предложили переименовать страну

11:15, 15.03.2023 2
В Казахстане предложили переименовать страну
Фото: akzhol.kz

Глава Демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев предложил переименовать Казахстан в Казахскую Республику. Об этом пишет «РИА Новости».

Перуашев отметил, что предложение о переименовании включено в политическую программу партии. Ее члены считают целесообразным наряду с названием Казахстан использовать исторически аутентичное название Казахская Республика.

В партии напомнили, что с подобной инициативой они обращались к властям в 2019 году, но правительство эту идею не поддержало.

Фото: akzhol.kz

Напомним, в начале месяца глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, которые получили название в советское время. Он отметил, что его регион предлагали назвать Центрально-Казахстанской областью, но президент страны Касым-Жомарт Токаев принял решение назвать ее Улытау. По мнению Абдыгалиулы, такая тенденция должна продолжаться.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    эти тоже,свою-древнюю "идентичность" от копателей Черного моря ведут!? вроде их только в 1922-ом году выдумали,переделав из Каракалпаков!?
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  • Анонимно 16 мар
    Республику казахстан создали в 1937 году
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