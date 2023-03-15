В Казахстане предложили переименовать страну

Глава Демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев предложил переименовать Казахстан в Казахскую Республику. Об этом пишет «РИА Новости».

Перуашев отметил, что предложение о переименовании включено в политическую программу партии. Ее члены считают целесообразным наряду с названием Казахстан использовать исторически аутентичное название Казахская Республика.

В партии напомнили, что с подобной инициативой они обращались к властям в 2019 году, но правительство эту идею не поддержало.

Фото: akzhol.kz

Напомним, в начале месяца глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать несколько регионов страны, которые получили название в советское время. Он отметил, что его регион предлагали назвать Центрально-Казахстанской областью, но президент страны Касым-Жомарт Токаев принял решение назвать ее Улытау. По мнению Абдыгалиулы, такая тенденция должна продолжаться.

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Айрат Назипов