В Татарстане отремонтируют 7 школ за 318 млн рублей

В этом году в Татарстане капитально отремонтируют 7 школ за 318 млн рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Один из заказчиков — ГКУ «Главинвестстрой РТ» — вложит 102,6 млн рублей. ГБУ «Главстрой РТ» вложит 197,5 млн рублей.

Согласно документам, первый выступает заказчиком МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Староишлинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Марсовская средняя общеобразовательная школа».

А «Главстрой РТ» — МБОУ «Малокибякозинская основная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», МБОУ «Шеланговская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.С. Курасанова» и ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.».

В Татарстане на капитальный ремонт зданий театра, музыкального колледжа и домов культуры потратят 185 миллионов рублей. Львиную долю средств выделит ГБУ «Главстрой РТ». На капитальный ремонт нижнекамского музыкального колледжа им. Салиха Сайдашева заказчик потратит 131 млн рублей.

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Илина Хакимова