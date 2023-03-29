Москалькова предложила выдавать соотечественникам российские паспорта и за рубежом

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

У соотечественников, возможно, появится возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. С этой инициативой она обратилась в МИД и МВД.

— Я сегодня хочу поставить вопрос о возможности получения российских паспортов за рубежом, — сказала она.

Москалькова напомнила, что, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за границей и ему нужно получить паспорт, то для этого он должен сначала приехать в Россию и оформить документ.

— Конечно, это людям сложно. Во-первых, сегодня и логистика нарушена. А во-вторых, это очень дорогостояще, — передает ее слова «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин поручил представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Месяц назад Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении цифрового удостоверения личности на смартфонах вместо бумажного документа. В декабре 2021 года правительство выбрало Московскую область, Москву и Татарстан в качестве пилотных регионов для внедрения цифрового паспорта.



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Илина Хакимова