AP: основателя криптобиржи FTX обвиняют в даче взятки китайским чиновникам

Основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в даче взятки китайским чиновникам, сообщает агентство Associated Press (АР), ссылаясь на обвинительное заключение.



По данным издания, Бэнкман-Фрид мог дать взятку в размере $40 млн одному или нескольким китайским чиновникам с целью разморозки счетов своего хедж-фонда. Так, его обвинили в сговоре с целью нарушения положений американского закона о противодействии коррупции за рубежом.

Агентство сообщает, что Бэнкман-Фрид перевел указанную сумму примерно в ноябре 2021 года в виде криптовалюты с основного счета хедж-фонда Alameda Research на частный криптовалютный кошелек. После этого счета разморозили, а основатель криптобиржи распорядился перевести еще десятки миллионов долларов в виде криптовалюты. В дальнейшем Alameda использовала счета для трейдинговой деятельности.

Фото: pixabay.com

FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве в начале ноября 2022 года, а ее основатель подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. Предприниматель отрицает все обвинения. В январе этого года биржа FTX заявила, что хакеры вывели с ее счета $415 млн.



СМИ сообщали, что Бэнкман-Фрид потерял все состояние. Его размер насчитывал $16 млрд.

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Маргарита Головатенко